A região de Sousas terá uma base operacional do Corpo de Bombeiros a partir desta segunda-feira (1º) para reforçar o atendimento a incêndios em áreas de vegetação durante a Operação Estiagem 2026.
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A equipe ficará instalada no Posto de Informações Turísticas (PIT) Elvino Silva Filho, na Praça Dr. Cássio Raposo do Amaral, próximo ao posto da Guarda Municipal, na entrada do distrito.
A medida busca reduzir o tempo de resposta em uma das regiões de Campinas com maior presença de áreas verdes e unidades de conservação. O reforço é considerado estratégico para o período de seca, quando aumentam os riscos de queimadas, baixa umidade do ar e impactos ambientais.
Os bombeiros terão à disposição uma viatura Volkswagen Delivery 2024/2025, do tipo Auto Bomba Salvamento Leve (ABL), com tanque para 3 mil litros de água. O veículo foi doado pela Prefeitura de Campinas ao Corpo de Bombeiros e comprado com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente (Proamb).
Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, a presença da viatura em Sousas permitirá atendimento mais rápido em emergências ambientais.
“Trata-se de uma região de monitoramento permanente que precisa de uma resposta rápida para as ações de emergência como focos de incêndio. O posicionamento estratégico da viatura permitirá maior agilidade no atendimento de ocorrências em áreas de mata e vegetação, contribuindo para a preservação ambiental e para a segurança da população durante os meses mais secos do ano”, afirmou.
Para o capitão Baccin, do Corpo de Bombeiros, a base temporária amplia a capacidade de prevenção e combate a incêndios no período de estiagem.
“Trata-se de uma região com extensas áreas verdes e unidades de conservação que exigem atenção permanente. Com a viatura posicionada estrategicamente no distrito, conseguiremos reduzir o tempo de resposta às ocorrências, aumentando a eficiência das operações e contribuindo para a proteção do meio ambiente, do patrimônio e da população”, destacou.
A Operação Estiagem 2026 começou em 1º de maio e segue até 30 de setembro, com possibilidade de prorrogação conforme as condições climáticas. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Governo, por meio da Defesa Civil, e reúne diferentes órgãos municipais e parceiros.
O trabalho inclui monitoramento diário da umidade relativa do ar, vistorias preventivas, acompanhamento de focos de queimadas por imagens de satélite do INPE e uso de drones com câmeras térmicas para ampliar a detecção precoce de incêndios.
A operação também contará com seis viaturas equipadas para combate a princípios de incêndio e atuação integrada com municípios vizinhos da Região Metropolitana de Campinas.
No apoio ao Corpo de Bombeiros, a estrutura hídrica será reforçada com o uso do reservatório do Observatório Municipal Jean Nicolini e a implantação de um novo reservatório com capacidade de 20 mil litros na Mata de Santa Genebra.