A região de Sousas terá uma base operacional do Corpo de Bombeiros a partir desta segunda-feira (1º) para reforçar o atendimento a incêndios em áreas de vegetação durante a Operação Estiagem 2026.

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A equipe ficará instalada no Posto de Informações Turísticas (PIT) Elvino Silva Filho, na Praça Dr. Cássio Raposo do Amaral, próximo ao posto da Guarda Municipal, na entrada do distrito.

A medida busca reduzir o tempo de resposta em uma das regiões de Campinas com maior presença de áreas verdes e unidades de conservação. O reforço é considerado estratégico para o período de seca, quando aumentam os riscos de queimadas, baixa umidade do ar e impactos ambientais.