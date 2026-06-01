A explosão da bateria de uma moto elétrica provocou um incêndio em uma residência no Jardim Fortaleza, em Paulínia, na tarde deste domingo (31).
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Segundo as informações iniciais, o veículo estava na varanda da casa quando a bateria explodiu, por volta das 16h. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram outras duas motos elétricas que estavam no local.
O fogo também danificou parte da estrutura do imóvel. Uma parte do teto desabou, um quarto ficou destruído e a frente do carro da família foi queimada.
Três moradores precisaram de atendimento médico. Um homem sofreu ferimento no braço, enquanto a esposa e a filha inalaram fumaça durante o incêndio.
As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Paulínia.