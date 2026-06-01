Junho começa em Campinas e região com a mesma cara que marcou o fim de maio: manhãs frias, tardes amenas, sol e tempo seco, mas sem excessos.

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Nesta segunda-feira, o dia amanhece com 12 graus, exigindo agasalho nas primeiras horas da manhã.

Ao longo do dia, a temperatura sobe de forma gradual, e a máxima deve chegar a 24 graus, garantindo uma tarde agradável e típica de outono.