Junho começa em Campinas e região com a mesma cara que marcou o fim de maio: manhãs frias, tardes amenas, sol e tempo seco, mas sem excessos.
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Nesta segunda-feira, o dia amanhece com 12 graus, exigindo agasalho nas primeiras horas da manhã.
Ao longo do dia, a temperatura sobe de forma gradual, e a máxima deve chegar a 24 graus, garantindo uma tarde agradável e típica de outono.
O sol predomina durante todo o dia, com apenas algumas nuvens e possível formação de névoa ao amanhecer.
Não há previsão de chuva para Campinas e região.
A boa notícia é que, mesmo com o tempo firme e a presença de uma massa de ar mais seca, a umidade relativa do ar segue em níveis confortáveis.
Ao longo da tarde, os índices devem ficar em torno de 60%, muito acima dos níveis de atenção normalmente observados nesta época do ano.
A tendência é que esse padrão se mantenha ao longo dos próximos dias, com madrugadas mais frias, tardes amenas, predomínio do sol e baixa chance de chuva na região.