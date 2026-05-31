Quatro homens foram presos e cerca de 240 quilos de drogas foram apreendidos neste sábado, 30, durante uma operação do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) nas cidades de Sumaré, Americana e Nova Odessa. A ação foi desencadeada após denúncias de que criminosos estariam utilizando veículos para transportar entorpecentes entre municípios da região.

Entre os materiais apreendidos estavam maconha do tipo flor, crack e cocaína. Segundo a Polícia Militar, dois dos suspeitos detidos já possuíam antecedentes criminais.

Maior apreensão ocorreu na Anhanguera

A principal apreensão foi registrada na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 107, em Sumaré. Com base em informações obtidas pelo setor de inteligência, equipes do Baep interceptaram um veículo que transportava 113 quilos de maconha armazenados em cinco caixas de papelão.