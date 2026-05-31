Quatro homens foram presos e cerca de 240 quilos de drogas foram apreendidos neste sábado, 30, durante uma operação do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) nas cidades de Sumaré, Americana e Nova Odessa. A ação foi desencadeada após denúncias de que criminosos estariam utilizando veículos para transportar entorpecentes entre municípios da região.
Entre os materiais apreendidos estavam maconha do tipo flor, crack e cocaína. Segundo a Polícia Militar, dois dos suspeitos detidos já possuíam antecedentes criminais.
Maior apreensão ocorreu na Anhanguera
A principal apreensão foi registrada na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 107, em Sumaré. Com base em informações obtidas pelo setor de inteligência, equipes do Baep interceptaram um veículo que transportava 113 quilos de maconha armazenados em cinco caixas de papelão.
O motorista, de 26 anos, foi preso em flagrante. Aos policiais, ele afirmou que receberia R$ 500 para realizar a entrega da carga em Campinas.
Drogas também foram encontradas em Nova Odessa
Em outra frente da operação, dois homens, de 35 e 26 anos, foram presos na Rua Lourenço Chohfi, em Nova Odessa, após a abordagem de um Fiat Siena.
No porta-malas do veículo, os policiais encontraram 28 quilos de crack distribuídos em 27 tabletes e outros 11 quilos de maconha separados em dez porções.
Além dos entorpecentes, o carro utilizado pelos suspeitos foi apreendido, assim como quatro aparelhos celulares, por determinação da Polícia Civil.
Investigações continuam
Todos os casos foram encaminhados à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.
De acordo com a principal linha investigativa, as drogas apreendidas seriam destinadas ao abastecimento de pontos de tráfico em cidades da região.