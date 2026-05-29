A Secretaria de Saúde de Campinas identificou 25 bairros com alto risco de transmissão de dengue no 22º Alerta Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (28).

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O documento orienta a intensificação das ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A recomendação vale para toda a cidade, inclusive para regiões que apareceram em alertas anteriores e não estão na lista desta semana.

Segundo a Saúde, o período de temperaturas mais baixas costuma reduzir a circulação da dengue, mas não elimina o risco de proliferação do mosquito.