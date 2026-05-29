A Secretaria de Saúde de Campinas identificou 25 bairros com alto risco de transmissão de dengue no 22º Alerta Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (28).
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O documento orienta a intensificação das ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A recomendação vale para toda a cidade, inclusive para regiões que apareceram em alertas anteriores e não estão na lista desta semana.
Segundo a Saúde, o período de temperaturas mais baixas costuma reduzir a circulação da dengue, mas não elimina o risco de proliferação do mosquito.
“Mesmo durante o inverno, que naturalmente há uma diminuição do número de casos de dengue, é importante a população se manter em alerta. Qualquer lugar onde possa parar água pode ser usado pelo mosquito. Manter a casa livre dos criadouros também nesta época é muito importante”, alertou Priscilla Pegoraro, assessora técnica do Devisa.
Na região Leste, os bairros em alto risco são Parque São Quirino, Jardim Santana, Jardim Nilópolis, Núcleo Residencial Gênesis, Jardim Myrian Moreira da Costa, Parque dos Pomares e Parque Shangrilá.
Na região Noroeste, o alerta inclui Residencial Cosmos, Residencial Sírius e Cidade Satélite Íris II e III.
Na região Norte, aparecem Cidade Universitária II, Vila Boa Vista e Parque Via Norte.
Na região Sudoeste, estão na lista Jardim Ouro Verde, DIC I e VI, Jardim Rosalina e Jardim Melina.
Na região Sul, o alto risco foi identificado no Jardim São José e Jardim das Bandeiras.
Já na região Suleste, o alerta vale para Vila Ipê, Parque Prado, Jardim Amazonas e Jardim dos Oliveiras.
A Secretaria de Saúde reforça que os moradores devem verificar quintais, calhas, vasos, ralos, caixas d’água e qualquer recipiente que possa acumular água. O alerta também pede que a população receba os agentes de saúde que atuam nas ações de orientação e combate ao mosquito.