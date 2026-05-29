29 de maio de 2026
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EDUCAÇÃO

Ceprocamp leva cursos de qualificação para a região da Vila União

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Centro de Referência da Juventude oferece capacitação em parceria com o Ceprocamp; interessados devem responder formulário on-line para escolher o curso e o turno
Centro de Referência da Juventude oferece capacitação em parceria com o Ceprocamp; interessados devem responder formulário on-line para escolher o curso e o turno

Estão abertas as inscrições para cinco cursos gratuitos de qualificação profissional no Centro de Referência da Juventude da Vila União, na região Sudoeste de Campinas. As vagas são destinadas à população do bairro, onde o equipamento está localizado. A ação faz parte do calendário do segundo semestre da Coordenadoria de Políticas para a Juventude.

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Os cursos são realizados em parceria com o Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp), vinculado à Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec). As áreas de formação foram escolhidas por apresentarem boa absorção no mercado de trabalho. Confira as opções:

· Cidadão Conectado – uso de dispositivos móveis, segurança on-line e inclusão digital

· Cuidador de Idosos ou cuidador de crianças e pessoas com deficiência

· Manutenção de Computadores

· Auxiliar de Escritório

· Operador de Empilhadeira

Os interessados devem preencher um questionário on-line que reúne dados de contato, curso de preferência e turno desejado, manhã ou tarde. As respostas ajudam a organizar as turmas de acordo com a demanda real do bairro.

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