Estão abertas as inscrições para cinco cursos gratuitos de qualificação profissional no Centro de Referência da Juventude da Vila União, na região Sudoeste de Campinas. As vagas são destinadas à população do bairro, onde o equipamento está localizado. A ação faz parte do calendário do segundo semestre da Coordenadoria de Políticas para a Juventude.

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Os cursos são realizados em parceria com o Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp), vinculado à Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec). As áreas de formação foram escolhidas por apresentarem boa absorção no mercado de trabalho. Confira as opções:

· Cidadão Conectado – uso de dispositivos móveis, segurança on-line e inclusão digital