Uma operação conjunta do 1º Distrito Policial, da Guarda Civil de Indaiatuba e do Grupo de Operações Especiais prendeu, na quinta-feira (28), os envolvidos no atentado à residência de um guarda civil municipal. O crime ocorreu no dia 23 de fevereiro, quando a casa do agente de segurança foi alvo de diversos disparos de arma de fogo.

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Após trabalho integrado entre as equipes de inteligência da Guarda Civil e a investigação da Polícia Civil, os suspeitos foram identificados. O motorista do veículo usado na fuga já havia sido localizado e preso em abril.

Nesta quinta, o autor dos disparos foi localizado e preso na capital paulista. Simultaneamente, equipes da Polícia Civil e da Guarda Civil de Indaiatuba prenderam o homem apontado como mandante do crime, no momento em que ele tentava deixar a cidade.