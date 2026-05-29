A Polícia Militar recuperou um veículo que havia sido furtado em Holambra. A ação ocorreu na Rodovia SP-107, após os agentes receberem informações de que o carro teria sido visto passando pelo monitoramento da via.

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Durante patrulhamento, os militares avistaram o veículo no km 35, trafegando no contrafluxo. A equipe fez o retorno e, após um breve acompanhamento pelo acostamento, conseguiu realizar a abordagem alguns metros à frente, já no sentido Holambra.

Ao verificar a documentação, os policiais constataram que o carro havia sido furtado no dia 26 de maio, também em Holambra. Nada de ilícito foi encontrado com o condutor durante busca pessoal.