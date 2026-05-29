O Covabra Supermercados está com 40 vagas abertas para atuação aos finais de semana e feriados nas duas lojas da rede em Indaiatuba. As oportunidades são para os setores de padaria, frios e hortifruti, com contratação sob o regime intermitente, no qual o funcionário trabalha em dias específicos conforme a demanda e recebe por jornada trabalhada.

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Os horários começam a partir das 10h. A iniciativa, segundo a empresa, visa oferecer renda extra e facilitar a reinserção profissional. Podem se inscrever pessoas acima de 50 anos, aposentados, candidatos sem experiência ou que estão há algum tempo fora do mercado de trabalho.

Os interessados devem cadastrar currículo no site da rede, na aba “Trabalhe Conosco”. Também é possível entrar em contato diretamente com as unidades: