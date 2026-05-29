29 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sexta-feira em Campinas será de tempo firme e temperaturas amenas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Sexta-feira terá tempo estável na RMC, com sol entre nuvens, mínima de 13°C e máxima de 26°C.
Sexta-feira terá tempo estável na RMC, com sol entre nuvens, mínima de 13°C e máxima de 26°C.

A sexta-feira (29) será de tempo estável na RMC (Região Metropolitana de Campinas), sem previsão de mudanças significativas nas condições climáticas. O dia deve apresentar nebulosidade variável, com temperaturas oscilando entre 13°C e 26°C.

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De acordo com os institutos de meteorologia, não há expectativa de chuva para a região. A mínima prevista é de 13°C, registrada nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima pode chegar aos 26°C no período da tarde.

A estabilidade do tempo deve se manter ao longo de todo o dia, com predomínio de sol entre nuvens. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

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