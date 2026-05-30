A Prefeitura de Campinas e a Unicamp firmaram uma parceria para qualificar o trabalho das cozinhas solidárias no município. O termo de cooperação técnica foi autorizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e deve começar em junho de 2026, com duração prevista de três anos.
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As cozinhas solidárias são espaços comunitários voltados à produção e distribuição gratuita de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Em Campinas, a proposta é fortalecer essas iniciativas com apoio técnico, formação de equipes e melhoria dos processos de atendimento.
A primeira etapa da cooperação será realizada em duas cozinhas solidárias que já possuem estrutura para receber o projeto. Segundo a Prefeitura, essa fase servirá para desenvolver uma metodologia que poderá ser aplicada futuramente em outras unidades da cidade. Os nomes dos espaços escolhidos ainda serão divulgados.
“As cozinhas solidárias cumprem um papel essencial no cuidado com a população em situação de vulnerabilidade. Com o apoio técnico da Unicamp, vamos aprimorar processos, formar equipes e ampliar a capacidade dessas iniciativas de oferecer refeições com qualidade, segurança e dignidade”, afirmou a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro.
A parceria prevê um diagnóstico sobre a comunidade atendida, além de levantamento com trabalhadores, voluntários e gestores das cozinhas. Também estão previstas ações de formação em segurança alimentar e nutricional, treinamento em boas práticas de manipulação de alimentos e atividades de educação alimentar.
Outro resultado esperado é a elaboração de um guia de implementação de cozinhas solidárias, com orientações práticas, sanitárias e operacionais para apoiar iniciativas semelhantes em territórios vulneráveis.
A Unicamp participará por meio da Faculdade de Engenharia de Alimentos, com atuação de pesquisador e estudantes. A universidade ficará responsável por apoiar a criação e aplicação de instrumentos de diagnóstico, como formulários e questionários, além de analisar as informações coletadas.
“Esta cooperação representa um avanço importante para qualificar as cozinhas solidárias de Campinas. Estamos unindo gestão pública, conhecimento técnico e atuação comunitária para fortalecer a segurança alimentar e nutricional nos territórios que mais precisam”, afirmou Vandecleya Moro.
A cooperação será conduzida pelo Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.