A Prefeitura de Campinas e a Unicamp firmaram uma parceria para qualificar o trabalho das cozinhas solidárias no município. O termo de cooperação técnica foi autorizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e deve começar em junho de 2026, com duração prevista de três anos.

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As cozinhas solidárias são espaços comunitários voltados à produção e distribuição gratuita de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Em Campinas, a proposta é fortalecer essas iniciativas com apoio técnico, formação de equipes e melhoria dos processos de atendimento.

A primeira etapa da cooperação será realizada em duas cozinhas solidárias que já possuem estrutura para receber o projeto. Segundo a Prefeitura, essa fase servirá para desenvolver uma metodologia que poderá ser aplicada futuramente em outras unidades da cidade. Os nomes dos espaços escolhidos ainda serão divulgados.