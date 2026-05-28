O vereador Vini Oliveira (Cidadania) ainda não fez o pronunciamento anunciado sobre as imagens que o colocaram no centro de uma nova crise política em Campinas, mas respondeu nesta quinta-feira (28) a uma acusação feita por uma leitora nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O comentário foi publicado em uma postagem do Portal Sampi Campinas, no Instagram. A usuária afirmou que os envelopes mostrados nas imagens continham dinheiro. O perfil do vereador rebateu.

“Não diga isso. Nunca pegaria dinheiro. Não é dinheiro e vou provar. Estão querendo assassinar minha reputação e posso ver que dá certo”, escreveu Vini.