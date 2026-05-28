O vereador Vini Oliveira (Cidadania) ainda não fez o pronunciamento anunciado sobre as imagens que o colocaram no centro de uma nova crise política em Campinas, mas respondeu nesta quinta-feira (28) a uma acusação feita por uma leitora nas redes sociais.
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O comentário foi publicado em uma postagem do Portal Sampi Campinas, no Instagram. A usuária afirmou que os envelopes mostrados nas imagens continham dinheiro. O perfil do vereador rebateu.
“Não diga isso. Nunca pegaria dinheiro. Não é dinheiro e vou provar. Estão querendo assassinar minha reputação e posso ver que dá certo”, escreveu Vini.
A resposta é a primeira manifestação direta do parlamentar sobre uma acusação relacionada ao possível conteúdo dos envelopes. Mesmo assim, Vini ainda não apresentou uma explicação pública detalhada sobre a reunião, a caixa preta, os envelopes e o volume levado ao fim do encontro.
As imagens que provocaram a crise mostram o vereador em uma empresa ligada ao transporte público de Campinas no início de abril, menos de um mês após o leilão da concessão do sistema. Ele aparece chegando ao local acompanhado de uma pessoa apontada como possível integrante de sua equipe.
Na sequência, os dois entram no prédio e participam de uma reunião com supostos representantes da empresa. Em um dos trechos, uma caixa preta é montada sobre a mesa. Ao fim do encontro, um homem recebe uma sacola, retira dois envelopes, coloca o material dentro da caixa e entrega o volume à pessoa que acompanhava o vereador.
As imagens também mostram Vini e o acompanhante deixando o local. Na saída, o volume é colocado no banco traseiro de um carro. Até o momento, não há confirmação pública sobre o conteúdo dos envelopes nem sobre eventual irregularidade formal relacionada ao encontro.
A repercussão chegou rapidamente à Câmara Municipal. Até as 13h desta quinta-feira, a Casa havia recebido três pedidos de abertura de Comissão Processante contra Vini Oliveira.
As solicitações serão analisadas pela Procuradoria Jurídica da Câmara, que vai verificar se os documentos têm legitimidade e se cumprem os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 201/67.
O primeiro pedido foi apresentado pela vereadora Mariana Conti (PSOL) e tem como base as imagens do encontro em uma empresa de transporte. O segundo, protocolado por Adriano Vieira Novo, tem teor semelhante. O terceiro, assinado por Aparecido José de Oliveira, trata de outra acusação: a de que Vini teria nomeado uma funcionária para atuar como assessora parlamentar, mas ela não prestaria serviço no gabinete.
Caso os pedidos estejam corretamente instruídos, deverão ser lidos e votados em plenário na primeira Reunião Ordinária subsequente ao protocolo, prevista para segunda-feira (1º). Para que uma denúncia seja aceita, é necessária maioria simples dos vereadores presentes.
Se houver aprovação, uma Comissão Processante será formada por três parlamentares sorteados. O procedimento pode levar à apuração formal da conduta do vereador e, no limite, à cassação do mandato, caso a denúncia avance e seja julgada procedente pelo plenário.
Vini já havia afirmado nas redes sociais que o episódio seria uma armação para atingir sua reputação. O vereador tem adotado discurso crítico sobre o transporte coletivo de Campinas e sobre a licitação de cerca de R$ 12 bilhões do sistema.