A Prefeitura de Campinas inicia nesta sexta-feira (29) a substituição de uma árvore de grande porte na Rua Antônio Pierozzi, em Barão Geraldo. O exemplar, da espécie pau-ferro, fica na altura do número 44, em frente à Escola Estadual Barão Geraldo de Rezende.

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A remoção foi definida após avaliação técnica do Departamento de Parques e Jardins (DPJ), ligado à Secretaria de Serviços Públicos. O laudo apontou que a árvore, com cerca de 15 metros de altura, apresenta lesão no tronco, deterioração causada por patógenos e pragas e risco elevado de queda.

Segundo a Prefeitura, a medida é necessária para evitar acidentes, já que o trecho tem grande circulação de pedestres e veículos. A árvore também interfere na rede elétrica e provoca fissuras na calçada. O Ministério Público de São Paulo foi informado sobre a intervenção.