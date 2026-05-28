A Prefeitura de Campinas inicia nesta sexta-feira (29) a substituição de uma árvore de grande porte na Rua Antônio Pierozzi, em Barão Geraldo. O exemplar, da espécie pau-ferro, fica na altura do número 44, em frente à Escola Estadual Barão Geraldo de Rezende.
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A remoção foi definida após avaliação técnica do Departamento de Parques e Jardins (DPJ), ligado à Secretaria de Serviços Públicos. O laudo apontou que a árvore, com cerca de 15 metros de altura, apresenta lesão no tronco, deterioração causada por patógenos e pragas e risco elevado de queda.
Segundo a Prefeitura, a medida é necessária para evitar acidentes, já que o trecho tem grande circulação de pedestres e veículos. A árvore também interfere na rede elétrica e provoca fissuras na calçada. O Ministério Público de São Paulo foi informado sobre a intervenção.
Depois da retirada, um novo exemplar será plantado no mesmo local. A espécie ainda não foi informada, mas a Prefeitura afirma que será uma árvore mais adequada ao espaço urbano e em boas condições fitossanitárias.
Para a execução do serviço, a Emdec fará bloqueios na Rua Antônio Pierozzi a partir das 8h30. A interdição será no trecho entre a Rua José Martins e a Avenida Santa Isabel. Os cruzamentos dessas duas vias com a Rua Antônio Pierozzi também serão fechados durante a operação.
A ação terá apoio da CPFL, por causa da proximidade da árvore com a fiação elétrica.
A Emdec programou duas rotas alternativas. No sentido bairro-Centro, o desvio será pelas ruas José Martins e Alcides de Barros, até a Avenida Santa Isabel. No sentido Centro-bairro, os motoristas deverão seguir pela Avenida Santa Isabel, Rua Agostinho Pattaro e Rua José Martins.
Dois agentes da Mobilidade Urbana acompanharão a operação para orientar motoristas e organizar a circulação na região.