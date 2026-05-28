Uma empresa de Paulínia, na região de Campinas, está entre os alvos da Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28) pela Receita Federal em parceria com o Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco, a Sefaz-SP, a ANP, a Procuradoria-Geral do Estado e as polícias Civil e Militar.

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A ação é a segunda fase da Operação Carbono Oculto e mira um esquema investigado por fraudes, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. Segundo a Receita Federal, o objetivo é avançar no bloqueio financeiro e no desmonte da estrutura usada pelo grupo criminoso no setor.

Ao todo, são cumpridos 59 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas em cinco estados. Em São Paulo, além de Paulínia, há alvos na capital, Arujá, Atibaia, Barueri, Itupeva, Jardinópolis, Mogi das Cruzes, Rafard, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Votorantim. Também há diligências no Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.