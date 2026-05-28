Uma empresa de Paulínia, na região de Campinas, está entre os alvos da Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28) pela Receita Federal em parceria com o Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco, a Sefaz-SP, a ANP, a Procuradoria-Geral do Estado e as polícias Civil e Militar.
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A ação é a segunda fase da Operação Carbono Oculto e mira um esquema investigado por fraudes, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. Segundo a Receita Federal, o objetivo é avançar no bloqueio financeiro e no desmonte da estrutura usada pelo grupo criminoso no setor.
Ao todo, são cumpridos 59 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas em cinco estados. Em São Paulo, além de Paulínia, há alvos na capital, Arujá, Atibaia, Barueri, Itupeva, Jardinópolis, Mogi das Cruzes, Rafard, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Votorantim. Também há diligências no Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A operação tem duas frentes principais. A primeira apura o uso de fintechs como estruturas financeiras paralelas para movimentar e ocultar dinheiro de origem ilícita. A segunda investiga a adulteração de combustíveis com uso de nafta, um solvente que teria sido desviado para mistura irregular em combustíveis automotivos.
De acordo com a Receita Federal, seis fintechs passaram a ser investigadas nesta nova etapa. Juntas, elas movimentaram mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025. Uma dessas instituições recebeu, entre 2022 e 2024, mais de R$ 1 bilhão em depósitos em espécie, prática considerada incompatível com a natureza de uma instituição de pagamento.
As investigações apontam que essas fintechs eram usadas para compensações financeiras entre distribuidoras, postos de combustíveis, empresas, fundos de investimento e pessoas ligadas à organização investigada. Também foram identificadas transações de pelo menos R$ 365 milhões em criptoativos envolvendo instituições de pagamento investigadas e empresas suspeitas de lavagem de dinheiro.
Na frente da adulteração, a apuração indica que empresas de fachada simulavam a compra de nafta petroquímica para uso industrial. Depois, o produto era desviado para terminais de armazenamento e misturado a combustíveis automotivos, que seguiam para postos ligados ao esquema.
Segundo a Receita Federal, apenas esse modelo de fraude com nafta teria causado prejuízo de cerca de R$ 200 milhões em tributos supostamente sonegados em dois anos.
A investigação também identificou fundos de investimento que, segundo os órgãos responsáveis pela operação, teriam sido usados para ocultar os beneficiários finais dos recursos. Quatro fundos são alvo desta fase e possuem patrimônio estimado em aproximadamente R$ 205 milhões.
A Receita Federal informou que cerca de 135 auditores-fiscais, analistas-tributários e servidores administrativos participam da operação, além de equipes dos demais órgãos envolvidos.