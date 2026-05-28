O vereador Vini Oliveira (Cidadania) reagiu nas redes sociais à reportagem exibida pela TH+ Record que mostrou imagens dele em uma empresa ligada ao transporte público de Campinas. O parlamentar prometeu fazer um pronunciamento nesta quinta-feira, ao meio-dia, e afirmou que foi alvo de uma armação.

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Na publicação, Vini disse que pretende “desmascarar” o setor de transporte e associou o episódio a uma tentativa de destruir sua imagem pública.

“Pronunciamento 12:00. Vou desmascarar mais uma vez o transporte que está tentando acabar com a minha vida, assim como fizeram com o Toninho. Foi armado pra acabar com a minha vida e assass*nar minha reputação. Deus vê tudo e sabe de tudo. A máfia do transporte não vai me derrubar”, escreveu o vereador.