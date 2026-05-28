O vereador Vini Oliveira (Cidadania) reagiu nas redes sociais à reportagem exibida pela TH+ Record que mostrou imagens dele em uma empresa ligada ao transporte público de Campinas. O parlamentar prometeu fazer um pronunciamento nesta quinta-feira, ao meio-dia, e afirmou que foi alvo de uma armação.
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Na publicação, Vini disse que pretende “desmascarar” o setor de transporte e associou o episódio a uma tentativa de destruir sua imagem pública.
“Pronunciamento 12:00. Vou desmascarar mais uma vez o transporte que está tentando acabar com a minha vida, assim como fizeram com o Toninho. Foi armado pra acabar com a minha vida e assass*nar minha reputação. Deus vê tudo e sabe de tudo. A máfia do transporte não vai me derrubar”, escreveu o vereador.
A reação ocorre depois da reportagem que exibiu imagens de câmeras de segurança de uma empresa ligada ao setor. Vini aparece chegando ao local acompanhado de uma pessoa apontada como possível integrante de sua equipe.
Os dois entram no prédio e participam de uma reunião com supostos representantes da empresa. A gravação, de acordo com a emissora, foi feita em 1º de abril.
Em um dos trechos exibidos, uma caixa preta é montada sobre a mesa enquanto a conversa acontece. No fim da reunião, um homem identificado pela reportagem como suposto funcionário da empresa recebe uma sacola, retira dois envelopes, coloca o material dentro da caixa e entrega o volume à pessoa que acompanhava o vereador.
As imagens também mostram Vini e o acompanhante deixando o local. Na saída, o volume é colocado no banco traseiro de um carro.
Até o momento, não há confirmação pública sobre o conteúdo dos envelopes nem sobre eventual irregularidade formal relacionada ao encontro.
A reportagem provocou forte reação política na Câmara Municipal. A vereadora Mariana Conti (PSOL) anunciou a apresentação de um pedido de Comissão Processante contra Vini. Esse tipo de procedimento pode levar à cassação de mandato, caso seja aceito e avance no Legislativo.
Nas redes sociais, Mariana questionou o episódio e cobrou explicações do parlamentar. Ela afirmou que quem se apresenta como fiscalizador também precisa prestar contas à população.
O ativista Adriano Novo também repercutiu a reportagem, pediu urgência na apuração e questionou o conteúdo dos envelopes mostrados nas imagens.