A reportagem exibida pela TH+ Record sobre imagens do vereador Vini Oliveira (Cidadania) em uma empresa ligada ao transporte público de Campinas provocou reação imediata na Câmara Municipal e abriu uma nova frente de pressão política contra o parlamentar.

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A vereadora Mariana Conti (PSOL) anunciou a apresentação de um pedido de Comissão Processante contra Vini. Esse tipo de procedimento pode, ao fim da tramitação, resultar em cassação de mandato, caso seja admitido pela Câmara e aprovado pelos vereadores.

Nas redes sociais, Mariana afirmou que o parlamentar precisa dar explicações sobre o episódio. “O vereador Vini Oliveira, que se vende como ‘o fiscalizador’, agora precisa explicar por que apareceu saindo com um malote misterioso da empresa de transporte vencedora da licitação!”, escreveu.