A reportagem exibida pela TH+ Record sobre imagens do vereador Vini Oliveira (Cidadania) em uma empresa ligada ao transporte público de Campinas provocou reação imediata na Câmara Municipal e abriu uma nova frente de pressão política contra o parlamentar.
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A vereadora Mariana Conti (PSOL) anunciou a apresentação de um pedido de Comissão Processante contra Vini. Esse tipo de procedimento pode, ao fim da tramitação, resultar em cassação de mandato, caso seja admitido pela Câmara e aprovado pelos vereadores.
Nas redes sociais, Mariana afirmou que o parlamentar precisa dar explicações sobre o episódio. “O vereador Vini Oliveira, que se vende como ‘o fiscalizador’, agora precisa explicar por que apareceu saindo com um malote misterioso da empresa de transporte vencedora da licitação!”, escreveu.
A parlamentar também disse ter apresentado o pedido diante da gravidade das imagens e das suspeitas levantadas. “Quem cobra transparência dos outros também deve satisfações à população! Campinas merece respostas. Afinal: o que tinha no malote?”, publicou.
A movimentação de Mariana ocorre depois das exibição de imagens de câmeras de segurança de uma empresa ligada ao setor de transporte. Vini aparece chegando ao local acompanhado de uma pessoa apontada como possível integrante de sua equipe.
Os dois entram no prédio e participam de uma reunião com supostos representantes da empresa. A gravação, conforme a emissora, foi feita no dia 1º de abril.
Em um dos trechos exibidos, uma caixa preta é montada sobre a mesa enquanto a conversa acontece. No fim da reunião, um homem identificado pela reportagem como suposto funcionário da empresa recebe uma sacola, retira dois envelopes, coloca o material dentro da caixa e entrega o volume à pessoa que acompanhava o vereador.
As imagens também mostram Vini e o acompanhante deixando o local. Na saída, o volume é colocado no banco traseiro de um carro.
Até o momento, não há confirmação pública sobre o conteúdo dos envelopes nem sobre eventual irregularidade formal relacionada ao encontro.
A repercussão não ficou restrita à Câmara. O ativista Adriano Novo também compartilhou a reportagem nas redes sociais, cobrou urgência na investigação e questionou o vereador sobre o conteúdo dos envelopes mostrados nas imagens.
O caso atinge Vini em um momento em que o parlamentar tem adotado postura de forte enfrentamento sobre o transporte público de Campinas. Na Câmara e nas redes sociais, ele tem feito críticas ao governo Dário Saadi (Republicanos), às empresas do setor e à condução da licitação do transporte coletivo.
O Portal Sampi Campinas entrou em contato com Vini Oliveira. O vereador afirmou que iria se posicionar. Depois, publicou nas redes sociais que fará um pronunciamento nesta quinta-feira, ao meio-dia. Na postagem, adiantou que considera o episódio uma armação para, segundo ele, acabar com sua vida e assassinar sua reputação.