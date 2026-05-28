Após anos de dedicação à segurança do município, Max, pastor belga malinois da GCM (Guarda Civil Municipal) de Vinhedo, aposentou-se nesta semana. O momento foi marcado por uma homenagem da corporação, que incluiu abraços, lágrimas de emoção e uma última demonstração das habilidades do cão.

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Considerado um herói de quatro patas pelos colegas de farda, Max recebeu o reconhecimento de toda a equipe, que agradeceu pelos serviços prestados e desejou uma nova fase repleta de carinho e cuidado.

De acordo com a GCM, o animal é fiel, altamente treinado e muito sociável, estando pronto para ser adotado por uma família que lhe ofereça um lar amoroso.