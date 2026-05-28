Após anos de dedicação à segurança do município, Max, pastor belga malinois da GCM (Guarda Civil Municipal) de Vinhedo, aposentou-se nesta semana. O momento foi marcado por uma homenagem da corporação, que incluiu abraços, lágrimas de emoção e uma última demonstração das habilidades do cão.
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Considerado um herói de quatro patas pelos colegas de farda, Max recebeu o reconhecimento de toda a equipe, que agradeceu pelos serviços prestados e desejou uma nova fase repleta de carinho e cuidado.
De acordo com a GCM, o animal é fiel, altamente treinado e muito sociável, estando pronto para ser adotado por uma família que lhe ofereça um lar amoroso.
Os interessados em adotar Max devem comparecer ao Setor de Canil da GCM de Vinhedo até o dia 3 de junho de 2026, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. Também é possível enviar um e-mail para gcm.dmob@vinhedo.sp.gov.br para preencher a ficha de adoção e agendar uma entrevista.