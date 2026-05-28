28 de maio de 2026
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HOMICÍDIO

Confusão em bar termina com um homem morto e outro baleado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Roberto Torrecilhas
Homem de 32 anos morreu após ser atingido por diversos disparos em um bar de Santo Antônio de Posse.
Homem de 32 anos morreu após ser atingido por diversos disparos em um bar de Santo Antônio de Posse.

Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira (27), em um bar localizado no bairro Casinhas Populares, em Santo Antônio de Posse. Uma segunda pessoa, atingida na região do abdômen, foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar.

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O crime aconteceu por volta das 18h40. Segundo informações iniciais da Polícia Civil, a vítima foi atingida por diversos disparos e morreu ainda no local. Moradores relataram que um dos tiros atingiu a parede do quarto de uma moradora da região. Não há informações se ela ficou ferida.

A Polícia Civil esteve no local e já instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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