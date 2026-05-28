Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira (27), em um bar localizado no bairro Casinhas Populares, em Santo Antônio de Posse. Uma segunda pessoa, atingida na região do abdômen, foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar.

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O crime aconteceu por volta das 18h40. Segundo informações iniciais da Polícia Civil, a vítima foi atingida por diversos disparos e morreu ainda no local. Moradores relataram que um dos tiros atingiu a parede do quarto de uma moradora da região. Não há informações se ela ficou ferida.

A Polícia Civil esteve no local e já instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.