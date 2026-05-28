Valinhos recebe, entre os dias 28 e 31 de maio, a 14ª edição da Festa Italiana Viva La Nostra Gente, que integra oficialmente as comemorações dos 130 anos do município. Com entrada gratuita, o evento acontece no Parque da Festa do Figo e tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

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Realizada pela Elo Produções & Eventos, que em 2026 completa 25 anos, a festa é um dos principais festivais ítalo-brasileiros do interior paulista. A escolha de Valinhos reforça a forte ligação histórica da cidade com a imigração italiana, que influenciou a agricultura, a gastronomia e as tradições locais.

O público encontrará 45 operações gastronômicas divididas em alas típicas, de doces (Dolci), variada e a área Villaggio dei Produttori, com 40 artesãos e empreendedores da cidade. Entre os pratos estão massas artesanais, pizza napoletana, fogazza, polenta, cannoli e o gelato de limão siciliano servido na fruta.