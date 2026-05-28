Valinhos recebe, entre os dias 28 e 31 de maio, a 14ª edição da Festa Italiana Viva La Nostra Gente, que integra oficialmente as comemorações dos 130 anos do município. Com entrada gratuita, o evento acontece no Parque da Festa do Figo e tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.
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Realizada pela Elo Produções & Eventos, que em 2026 completa 25 anos, a festa é um dos principais festivais ítalo-brasileiros do interior paulista. A escolha de Valinhos reforça a forte ligação histórica da cidade com a imigração italiana, que influenciou a agricultura, a gastronomia e as tradições locais.
O público encontrará 45 operações gastronômicas divididas em alas típicas, de doces (Dolci), variada e a área Villaggio dei Produttori, com 40 artesãos e empreendedores da cidade. Entre os pratos estão massas artesanais, pizza napoletana, fogazza, polenta, cannoli e o gelato de limão siciliano servido na fruta.
O destaque da programação é o tradicional Tombo da Polenta, no domingo (31), às 12h15. A ação, que simboliza fartura e união, é uma iniciativa da Prefeitura de Valinhos por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.
O evento contará com área coberta de 600 m² e mais de 1,1 mil lugares sentados. A Asserutil (Associação das Entidades de Assistência e Serviços de Utilidade Comunitária de Valinhos) participará com a venda do lanche de mortadela em parceria com a Marba.
Programação musical
A abertura oficial será na quinta-feira (28), às 19h30, com o show "Samba da Tia Rê – Especial Adoniran Barbosa". A homenagem ao artista, que nasceu em Valinhos, ganha destaque por sua trajetória ligada à fusão das culturas italiana e brasileira.
Outras atrações incluem o cantor italiano Tony Angeli, o tenor Joel Gil, os Tenores do Brasil – Ricardo & Marcello, a Parada Italiana, no domingo, às 14h, e shows de bandas cover de Legião Urbana e Paralamas do Sucesso.