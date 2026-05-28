28 de maio de 2026
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RESGATE

Guarda flagra maus-tratos a animais em chácara

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
GCM encontrou animais em situação de vulnerabilidade em chácara de Santo Antônio de Posse.
GCM encontrou animais em situação de vulnerabilidade em chácara de Santo Antônio de Posse.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo Antônio de Posse registrou um caso de maus-tratos a animais na tarde da última terça-feira (26). A ocorrência foi atendida em uma chácara na Rua Francisco Maldonado Lopes, no bairro Chácaras Andréa, com apoio do Centro de Castração, da Vigilância Sanitária e acompanhamento de uma médica veterinária.

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De acordo com a corporação, a equipe foi acionada pela Central de Operações para dar apoio a uma averiguação no imóvel. No local, os agentes encontraram diversos animais em situação de vulnerabilidade, incluindo cavalos, porcos, galinhas, pintinhos e dois cães que estavam presos em uma gaiola destinada a galinhas.

A GCM informou ainda que vários galos eram mantidos separados em cativeiro, o que levantou suspeita de possível uso para rinhas.

Enquanto realizavam a vistoria, os agentes receberam uma nova denúncia de que, em frente ao endereço já fiscalizado, havia um porco mantido em condições inadequadas. Ao se deslocarem até o local indicado, a equipe encontrou o animal confinado em um espaço semelhante a um banheiro, totalmente fechado, sem ventilação e sem acesso a água ou alimentação.

A médica veterinária que acompanhou a ação confirmou que os animais dos dois pontos vistoriados sofriam maus-tratos.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou perícia técnica no local. Os responsáveis pelos animais foram conduzidos à delegacia, onde o caso foi registrado com base na Lei de Crimes Ambientais. Após prestarem depoimento, eles foram liberados. Os animais resgatados ficaram sob responsabilidade da Prefeitura e das equipes competentes, que darão os cuidados necessários.

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