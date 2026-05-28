A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo Antônio de Posse registrou um caso de maus-tratos a animais na tarde da última terça-feira (26). A ocorrência foi atendida em uma chácara na Rua Francisco Maldonado Lopes, no bairro Chácaras Andréa, com apoio do Centro de Castração, da Vigilância Sanitária e acompanhamento de uma médica veterinária.

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De acordo com a corporação, a equipe foi acionada pela Central de Operações para dar apoio a uma averiguação no imóvel. No local, os agentes encontraram diversos animais em situação de vulnerabilidade, incluindo cavalos, porcos, galinhas, pintinhos e dois cães que estavam presos em uma gaiola destinada a galinhas.

A GCM informou ainda que vários galos eram mantidos separados em cativeiro, o que levantou suspeita de possível uso para rinhas.