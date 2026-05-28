28 de maio de 2026
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MORTE EM JAGUARIÚNA

Idoso é achado morto com lesão no pescoço e faca ao lado do corpo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
O corpo de João Cardoso, de 75 anos, foi encontrado na quarta-feira (27) em uma área de mata no Jardim Primavera, em Jaguariúna.
O corpo de João Cardoso, de 75 anos, foi encontrado na quarta-feira (27) em uma área de mata no Jardim Primavera, em Jaguariúna.

O corpo de João Cardoso, de 75 anos, foi encontrado na quarta-feira (27) em uma área de mata no Jardim Primavera, em Jaguariúna. A Polícia Científica identificou uma lesão no pescoço do idoso e localizou uma faca ao lado da vítima.

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A Guarda Civil Municipal foi acionada por meio do Centro de Operações Integradas após um morador avistar o corpo na região da mata. Quando os agentes chegaram ao local, o idoso já estava sem sinais vitais.

A perícia foi acionada e, durante os trabalhos técnicos, constatou o ferimento no pescoço. Uma faca encontrada próxima ao corpo foi apreendida e passará por análise. A Polícia Civil investiga se há relação entre o objeto e a lesão.

Apesar das circunstâncias, os pertences pessoais da vítima, como documentos, carteira e dinheiro, foram encontrados nos bolsos da roupa. Familiares informaram que João Cardoso estava desaparecido desde o meio-dia de segunda-feira (25), quando saiu de casa no bairro Capela de Santo Antônio. O idoso tinha sequelas de um AVC e dificuldades de locomoção.

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