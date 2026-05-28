Um homem de 46 anos foi preso em flagrante suspeito de provocar um incêndio na própria residência, onde morava com a mãe, uma idosa de 70 anos, no bairro Balbo, em Santa Bárbara d'Oeste. Durante a ocorrência, ele ainda teria atacado policiais militares com objetos como enxada e pá.

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A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender a um incêndio no imóvel, na região do Santa Rita. Quando os agentes chegaram, um colchão já havia sido consumido pelo fogo, que foi controlado por vizinhos antes da chegada da equipe.

Os policiais tentaram contato com o suspeito, mas ele permaneceu trancado dentro de casa, sem responder aos chamados. A mãe dele autorizou a entrada da polícia. Foi quando um novo foco de incêndio começou no interior da residência. Agentes e moradores usaram mangueiras e baldes d’água para conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.