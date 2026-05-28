Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam um foragido da Justiça condenado a 10 anos de prisão. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (27), na região do 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Valinhos.

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Em revista pessoal, os agentes não localizaram nenhum item ilícito. No entanto, ao consultar o sistema, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão ativo pelo crime de furto qualificado. A pena imposta é de 10 anos de reclusão em regime fechado.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade. O homem foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.