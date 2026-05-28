28 de maio de 2026
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SEGURANÇA

Baep prende condenado a 10 anos de prisão por furto em Valinhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Em revista pessoal, os agentes não localizaram nenhum item ilícito. No entanto, ao consultar o sistema, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão ativo pelo crime de furto qualificado.
Em revista pessoal, os agentes não localizaram nenhum item ilícito. No entanto, ao consultar o sistema, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão ativo pelo crime de furto qualificado.

Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam um foragido da Justiça condenado a 10 anos de prisão. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (27), na região do 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Valinhos.

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Em revista pessoal, os agentes não localizaram nenhum item ilícito. No entanto, ao consultar o sistema, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão ativo pelo crime de furto qualificado. A pena imposta é de 10 anos de reclusão em regime fechado.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade. O homem foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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