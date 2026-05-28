A PM (Polícia Militar) recuperou um Renault Sandero e uma motocicleta Suzuki GSX 650, produtos de furto, em uma ação realizada nos municípios de Sumaré e Nova Odessa, na quarta-feira (27). Quatro pessoas, sendo um adulto de 20 anos e três adolescentes, foram detidas.

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A equipe policial foi acionada por meio de uma denúncia anônima, que informava que um Sandero, furtado de uma residência em Sumaré, estava na Rua Nair Pigato Saura, na mesma cidade, com quatro pessoas tentando ligar o veículo.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram o carro trafegando em alta velocidade. Após um breve acompanhamento, a abordagem foi bem-sucedida. Os ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram capturados.