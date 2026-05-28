A PM (Polícia Militar) recuperou um Renault Sandero e uma motocicleta Suzuki GSX 650, produtos de furto, em uma ação realizada nos municípios de Sumaré e Nova Odessa, na quarta-feira (27). Quatro pessoas, sendo um adulto de 20 anos e três adolescentes, foram detidas.
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A equipe policial foi acionada por meio de uma denúncia anônima, que informava que um Sandero, furtado de uma residência em Sumaré, estava na Rua Nair Pigato Saura, na mesma cidade, com quatro pessoas tentando ligar o veículo.
Ao chegar ao local, os policiais avistaram o carro trafegando em alta velocidade. Após um breve acompanhamento, a abordagem foi bem-sucedida. Os ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram capturados.
Durante a vistoria, os agentes constataram que o Sandero estava com placas adulteradas para dificultar a identificação. Um dos envolvidos confessou participação no furto à residência e na subtração do carro e da motocicleta. Ele também indicou onde a Suzuki GSX 650 estava escondida.
Com o apoio de outras viaturas, a motocicleta foi localizada em uma área de mata próxima ao Condomínio Vila América, em Nova Odessa.
Todos os envolvidos foram levados ao Plantão Policial de Sumaré. O adulto permaneceu preso, e os adolescentes foram apreendidos. Eles responderão por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e ato infracional análogo à receptação. O proprietário já recuperou os dois veículos.