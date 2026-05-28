Na madrugada de quarta-feira (27), por volta das 3h45, um motorista de aplicativo de 48 anos foi resgatado por equipes da Polícia Militar após ser sequestrado e mantido em cárcere privado no bairro Vila Soma, em Sumaré.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A ação contou com o apoio de policiais do 35º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), de Campinas, que repassaram informações sobre a localização do celular da vítima, apontando para uma área de mata na Rua da Missão. Os dados foram obtidos via 190, após a esposa do motorista registrar o desaparecimento.
Ao chegar ao local, os militares do 48º BPM/I avistaram dois homens próximos a uma residência. Eles fugiram para a mata ao perceber a aproximação das viaturas. Diante da suspeita, os agentes realizaram averiguação no imóvel e ouviram vozes vindas do interior. Após a abertura da porta, um suspeito foi abordado e indicou onde a vítima estava.
O motorista foi encontrado sentado sobre um colchão, visivelmente abalado emocionalmente. Ele relatou que aceitou uma corrida em Campinas, quando dois homens embarcaram com a justificativa de que uma passageira entraria depois. Após o cancelamento da viagem, os criminosos anunciaram o roubo e o mantiveram em cárcere privado, tentando acessar os aplicativos bancários da vítima por reconhecimento facial. Ele ainda informou que havia outros indivíduos armados no local.
A polícia deu voz de prisão ao suspeito abordado, de 38 anos. O veículo do motorista foi encontrado no bairro Jardim Paulistano, próximo à Vila Soma, e apreendido para perícia. Também foi recolhido um simulacro de arma de fogo dentro da residência.