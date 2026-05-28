A quinta-feira (28) será de sol predominante na RMC (Região Metropolitana de Campinas), mas os ventos intensos devem reforçar a sensação de frio ao longo do dia. As temperaturas variam entre mínimas de 13°C e máximas de 21°C a 23°C.

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Na sexta-feira (29), o cenário se repete: sol entre poucas nuvens, com temperaturas entre 13°C e 23°C. Apesar da marca mais alta durante a tarde, a combinação de vento e amplitude térmica exige atenção, principalmente nos períodos da manhã e noite.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).