Campinas registrou queda de 45% nas mortes em vias urbanas no primeiro quadrimestre de 2026. Segundo boletim divulgado pela Emdec, foram 12 óbitos entre janeiro e abril, contra 22 no mesmo período de 2025.
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O levantamento considera como vítima fatal a pessoa que morre em até 30 dias após o acidente. Apesar da redução no total de mortes, os motociclistas continuam sendo o grupo mais atingido pela violência no trânsito da cidade.
Das 12 mortes registradas em ruas e avenidas de Campinas, oito foram de motociclistas, o equivalente a 67% do total. Os pedestres aparecem na sequência, com quatro mortes por atropelamento, ou 33% dos casos. Até abril, não houve registro de mortes de ciclistas ou ocupantes de outros veículos na malha urbana.
Abril foi o mês mais crítico do ano até agora. Considerando vias urbanas e rodovias que cortam o município, foram dez mortes no trânsito. Apenas na área urbana, houve oito óbitos, sendo sete de motociclistas e um de pedestre.
A maior parte das ocorrências fatais de abril aconteceu às sextas-feiras e aos sábados, entre 21h e 6h. Entre os motociclistas mortos no mês, dois eram menores de idade, de 16 e 17 anos. Um deles morreu na Avenida John Boyd Dunlop, no primeiro óbito registrado na via em 2026.
Outro caso destacado no boletim envolveu um motociclista sem capacete, que fazia manobras arriscadas na Rua Eldorado, no Itatinga. Segundo a Emdec, ele entrou na contramão e bateu de frente com um ônibus.
Quando entram na conta também as rodovias que passam por Campinas, o número de mortes caiu 35% no primeiro quadrimestre. Ao todo, foram 22 óbitos, sendo 12 em vias urbanas e dez em rodovias.
Nesse recorte ampliado, motociclistas também lideram as estatísticas, com 14 mortes, o equivalente a 64% do total. Pedestres somaram cinco óbitos, enquanto ocupantes de outros veículos representaram três mortes.
Entre os fatores de risco já analisados nas ocorrências fatais em vias urbanas, a falta de habilitação e a ausência de capacete aparecem como os principais registros, com dois casos cada. Outros fatores apontados foram álcool ao volante, velocidade, direção perigosa, evitabilidade, comportamento do pedestre e violência urbana.
Até meados de maio, a Emdec havia registrado quase 500 infrações relacionadas à falta de habilitação e ao não uso de capacete. Foram 337 autuações por dirigir sem habilitação ou entregar veículo a pessoa não habilitada, além de 146 infrações envolvendo motociclistas ou passageiros sem capacete.
A Emdec atribui a redução dos óbitos a ações permanentes de fiscalização, educação para mobilidade, campanhas de conscientização, sinalização e intervenções viárias.
Os dados completos estão no Boletim Mensal Informativo de Óbitos no Trânsito, disponível no site da Emdec, na seção “Cadernos de Acidentalidade”.