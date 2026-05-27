Campinas registrou queda de 45% nas mortes em vias urbanas no primeiro quadrimestre de 2026. Segundo boletim divulgado pela Emdec, foram 12 óbitos entre janeiro e abril, contra 22 no mesmo período de 2025.

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O levantamento considera como vítima fatal a pessoa que morre em até 30 dias após o acidente. Apesar da redução no total de mortes, os motociclistas continuam sendo o grupo mais atingido pela violência no trânsito da cidade.

Das 12 mortes registradas em ruas e avenidas de Campinas, oito foram de motociclistas, o equivalente a 67% do total. Os pedestres aparecem na sequência, com quatro mortes por atropelamento, ou 33% dos casos. Até abril, não houve registro de mortes de ciclistas ou ocupantes de outros veículos na malha urbana.