Os alunos participam de um acampamento no Ciclo Básico , em apoio à greve de funcionários e em defesa de pautas da comunidade universitária. Segundo relato divulgado pelo Centro Acadêmico do Instituto de Artes , sete pessoas teriam entrado no campus durante a madrugada, entre elas o ativista do MBL e pré-candidato a deputado estadual Matheus Pereira (Missão) .

A Unicamp voltou a ser palco de tensão política na madrugada desta quarta-feira (27), após um episódio envolvendo estudantes acampados no campus de Barão Geraldo, em Campinas, e integrantes ligados ao MBL .

Os estudantes afirmam que o grupo invadiu o espaço do acampamento e praticou agressões físicas e verbais contra os grevistas. De acordo com o centro acadêmico, ninguém ficou ferido. Os alunos também informaram que foram acompanhados pelo Serviço de Vigilância do Campus até a delegacia, onde registraram boletim de ocorrência.

Em manifestações publicadas nas redes sociais, os estudantes classificaram o acampamento como pacífico e afirmaram que a mobilização seguirá ativa. O grupo também cobrou providências da universidade diante do que chamou de sequência de ataques dentro do campus.

O Portal Sampi Campinas buscou o ativista Matheus Pereira que enviou a seguinte nota: "Fui até a Unicamp para mostrar a situação da invasão com barracas no prédio do Ciclo Básico que vem acontecendo durante a greve. Enquanto muitos alunos querem retornar às aulas e concluir normalmente o semestre, grupos organizados seguem impedindo o funcionamento regular da universidade. Logo pela manhã eles já perseguem e assediam os alunos e professores que querem seguir com as aulas. Cheguei ao local apenas para registrar e expor a situação. Porém, fui recebido com agressões físicas e verbais por parte dos piqueteiros, sendo chamado de “fascista” e alvo de diversos xingamentos. Estou tranquilo, pois tenho todas as imagens e áudios gravados no local. E sigo com o objetivo de mostrar uma realidade que muitos estudantes vêm enfrentando dentro da universidade".