A Unicamp voltou a ser palco de tensão política na madrugada desta quarta-feira (27), após um episódio envolvendo estudantes acampados no campus de Barão Geraldo, em Campinas, e integrantes ligados ao MBL.
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Os alunos participam de um acampamento no Ciclo Básico, em apoio à greve de funcionários e em defesa de pautas da comunidade universitária. Segundo relato divulgado pelo Centro Acadêmico do Instituto de Artes, sete pessoas teriam entrado no campus durante a madrugada, entre elas o ativista do MBL e pré-candidato a deputado estadual Matheus Pereira (Missão).
Reprodução/Instagram
Os estudantes afirmam que o grupo invadiu o espaço do acampamento e praticou agressões físicas e verbais contra os grevistas. De acordo com o centro acadêmico, ninguém ficou ferido. Os alunos também informaram que foram acompanhados pelo Serviço de Vigilância do Campus até a delegacia, onde registraram boletim de ocorrência.
Em manifestações publicadas nas redes sociais, os estudantes classificaram o acampamento como pacífico e afirmaram que a mobilização seguirá ativa. O grupo também cobrou providências da universidade diante do que chamou de sequência de ataques dentro do campus.
O Portal Sampi Campinas buscou o ativista Matheus Pereira que enviou a seguinte nota: "Fui até a Unicamp para mostrar a situação da invasão com barracas no prédio do Ciclo Básico que vem acontecendo durante a greve. Enquanto muitos alunos querem retornar às aulas e concluir normalmente o semestre, grupos organizados seguem impedindo o funcionamento regular da universidade. Logo pela manhã eles já perseguem e assediam os alunos e professores que querem seguir com as aulas. Cheguei ao local apenas para registrar e expor a situação. Porém, fui recebido com agressões físicas e verbais por parte dos piqueteiros, sendo chamado de “fascista” e alvo de diversos xingamentos. Estou tranquilo, pois tenho todas as imagens e áudios gravados no local. E sigo com o objetivo de mostrar uma realidade que muitos estudantes vêm enfrentando dentro da universidade".
Reprodução/Instagram
Na segunda-feira, Matheus Pereira já tinha publicado nas redes sociais um vídeo no qual afirmou ter encontrado bebidas alcoólicas dentro de centros acadêmicos e criticou a manutenção do acampamento. Na publicação, ele questionou a Reitoria sobre a presença de bebidas na universidade e afirmou que parte dos alunos estaria usando a greve para promover “algazarra” e chamou a Unicamp de "terra sem lei”.
A Posição da Unicamp
Já a Reitoria da Unicamp divulgou nota em que repudiou o que classificou como invasão e atos de intimidação praticados por pessoas de fora da comunidade universitária no acampamento dos estudantes.
No comunicado, a universidade afirmou que episódios de invasão, filmagens não autorizadas e condutas que coloquem em risco a segurança e a integridade física de alunos, docentes e funcionários são intoleráveis.
Para a Reitoria, ações desse tipo representam afronta à autonomia universitária, à convivência democrática e ao livre exercício do debate acadêmico.
A Unicamp informou ainda que está adotando medidas administrativas e jurídicas para identificar os envolvidos e buscar responsabilização pelos atos. A universidade também manifestou solidariedade aos estudantes e afirmou que tomará providências para preservar a segurança no campus.
“A universidade pública e gratuita é um espaço de pluralidade e deve ser preservada como um local de respeito e paz”, afirmou a Reitoria.
O caso ocorre em meio ao ambiente de mobilização no campus, onde estudantes apoiam a greve de funcionários. O episódio também amplia a tensão entre grupos políticos externos e a comunidade universitária, especialmente em um momento de debate sobre os rumos da universidade pública.