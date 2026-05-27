Campinas vai iniciar uma nova etapa das obras para permitir a circulação dos ônibus do BRT no corredor central da cidade. A Prefeitura assinou nesta quarta-feira (27) a ordem de serviço para substituir o asfalto por pavimento de concreto em trechos de ruas e avenidas do Centro.

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A intervenção terá 4,1 quilômetros de extensão e vai abranger uma área de 26,5 mil metros quadrados. O investimento é de R$ 16.126.394,34, com gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A execução ficará a cargo da empresa Compec Galasso.

Com a assinatura da ordem de serviço, a obra deve começar em até 15 dias. O prazo previsto para conclusão é de 17 meses.