Campinas vai iniciar uma nova etapa das obras para permitir a circulação dos ônibus do BRT no corredor central da cidade. A Prefeitura assinou nesta quarta-feira (27) a ordem de serviço para substituir o asfalto por pavimento de concreto em trechos de ruas e avenidas do Centro.
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A intervenção terá 4,1 quilômetros de extensão e vai abranger uma área de 26,5 mil metros quadrados. O investimento é de R$ 16.126.394,34, com gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A execução ficará a cargo da empresa Compec Galasso.
Com a assinatura da ordem de serviço, a obra deve começar em até 15 dias. O prazo previsto para conclusão é de 17 meses.
A troca do pavimento será feita nas faixas de rolamento usadas pelos ônibus. O concreto é considerado mais adequado para corredores de transporte coletivo de alta capacidade, por ser mais resistente ao peso dos veículos, sofrer menos deformações e exigir menos manutenção. A vida útil estimada é de 20 a 30 anos.
Segundo a Prefeitura, a medida é necessária para que os veículos do BRT possam operar com mais eficiência na região central. Após a execução do novo piso, as vias também receberão nova sinalização.
“É uma obra importante, que vai colocar pavimento rígido em mais de 4 km do Centro, em vias importantes como Anchieta, Orosimbo Maia e outras. Com o pavimento rígido, os grandes ônibus BRT terão melhor locomoção no Centro. Isso é fundamental para que a gente possa avançar na requalificação do Centro e melhorar a mobilidade urbana”, afirmou o prefeito Dário Saadi.
A intervenção faz parte de um pacote maior de obras de infraestrutura do BRT no Centro, financiado com recursos do PAC, do Governo Federal. O valor total do repasse é de R$ 54.754.841,38 e inclui, além do pavimento rígido, projetos e obras de estações de transferência e adequações no Terminal Central.
Divulgação/PMC
De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, o trabalho será dividido em etapas por causa da complexidade da área central, marcada por grande circulação de veículos e pedestres.
“A obra será em duas etapas, pela complexidade da região, que tem um trânsito intenso de veículos e pessoas. Além desta primeira etapa, assinada hoje, da execução de todo o pavimento de concreto nesses 4 km do corredor BRT no Centro e dentro do Terminal Central, terá a outra etapa, a construção de quatro estações e da adequação final do terminal central. Estamos contratando os projetos executivos. As duas etapas compõem do pacote de obras de 54 milhões para a região central”, explicou Barreiro.
O presidente da Emdec, Vinícius Riverete, afirmou que a obra deve melhorar o desempenho do transporte coletivo na região. “Esta obra vai melhorar muito. Depois de pronta, vai trazer um impacto muito positivo, mais eficiência para o transporte público”, disse.
Os trechos que receberão o novo pavimento ficam na Avenida Anchieta, Avenida Orosimbo Maia, Avenida Senador Saraiva, Avenida Moraes Sales e Terminal Central.