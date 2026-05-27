27 de maio de 2026
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Castelo do José Rico pode virar polo sertanejo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Youtube
Decreto de utilidade pública permite estudos sobre eventual desapropriação do espaço em Limeira.
Decreto de utilidade pública permite estudos sobre eventual desapropriação do espaço em Limeira.

A Prefeitura de Limeira publicou um decreto de utilidade pública que pode abrir caminho para a criação de um polo dedicado à memória da música sertaneja no complexo onde fica o Castelo do José Rico, no bairro do Jaguari.

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A medida, divulgada nesta terça-feira (26), não significa que a desapropriação do imóvel já esteja definida. O decreto permite o início de estudos para avaliar a viabilidade técnica, jurídica e econômica de uma eventual incorporação do espaço pelo poder público.

A administração municipal afirma que qualquer avanço dependerá do resultado dessas análises. Mesmo que a desapropriação seja considerada possível, a Prefeitura sustenta que não pretende usar recursos próprios do município para transformar o local em equipamento cultural.

A estratégia será buscar apoio financeiro junto aos governos estadual e federal, além da iniciativa privada. A ideia é envolver empresas ligadas ao setor cultural, como gravadoras, produtoras de eventos e grupos interessados na valorização da música sertaneja.

Se sair do papel, o projeto pretende transformar o espaço em um centro voltado à história da cultura popular brasileira, com destaque para a trajetória da música sertaneja. O gênero tem forte ligação com o interior paulista e ocupa papel importante na memória afetiva e cultural de diferentes gerações.

Para a Prefeitura, o complexo poderia funcionar não apenas como ponto de preservação histórica, mas também como atrativo turístico e econômico. A expectativa é que um polo desse tipo possa atrair visitantes, movimentar o comércio, gerar empregos e fortalecer Limeira como destino ligado à cultura sertaneja.

O Castelo do José Rico ganhou notoriedade por sua ligação com o cantor, que formou com Milionário uma das duplas mais conhecidas da música sertaneja brasileira. A eventual transformação do espaço em polo cultural ainda depende da conclusão dos estudos preliminares.

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