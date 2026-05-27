A Prefeitura de Limeira publicou um decreto de utilidade pública que pode abrir caminho para a criação de um polo dedicado à memória da música sertaneja no complexo onde fica o Castelo do José Rico, no bairro do Jaguari.

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A medida, divulgada nesta terça-feira (26), não significa que a desapropriação do imóvel já esteja definida. O decreto permite o início de estudos para avaliar a viabilidade técnica, jurídica e econômica de uma eventual incorporação do espaço pelo poder público.

A administração municipal afirma que qualquer avanço dependerá do resultado dessas análises. Mesmo que a desapropriação seja considerada possível, a Prefeitura sustenta que não pretende usar recursos próprios do município para transformar o local em equipamento cultural.