Usuários do transporte público de Campinas enfrentaram novamente uma manhã de transtornos nesta quarta-feira, com dois ônibus apresentando problemas durante o trajeto.

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O caso mais grave envolveu um veículo do BRT 10, que teve um princípio de incêndio na Avenida das Amoreiras, uma das vias mais movimentadas da cidade. Por causa da ocorrência, os passageiros precisaram deixar o coletivo às pressas.

Segundo relatos, o motorista tentou controlar as chamas até a chegada do apoio necessário. A situação provocou apreensão entre os usuários e chamou a atenção de quem passava pela região.