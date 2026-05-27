27 de maio de 2026
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A chance de emprego que movimenta Campinas nesta sexta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Feirão terá 28 empresas, entrevistas presenciais e oportunidades em diferentes áreas nesta sexta-feira no Centro.
Feirão terá 28 empresas, entrevistas presenciais e oportunidades em diferentes áreas nesta sexta-feira no Centro.

Campinas realiza nesta sexta-feira (29) a 10ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 1,4 mil vagas de trabalho e salários que chegam a R$ 4.701.

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O evento será das 9h às 16h, no Palácio da Cidade, na Praça Guilherme de Almeida, no Centro. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e faz parte da programação do Mês do Trabalhador.

Ao todo, 28 empresas participarão do feirão, com processos seletivos e entrevistas no próprio local. Antes de serem encaminhados aos recrutadores, os candidatos passarão por uma triagem feita pela equipe do CPAT, que vai direcionar os trabalhadores conforme o perfil profissional e as exigências de cada vaga.

Entre as oportunidades com maior número de postos estão as funções na área de logística. O Mercado Livre oferece 100 vagas para auxiliar de logística, com exigência de ensino fundamental completo e salário de R$ 2.207. A Premier Logistics também disponibiliza 100 vagas para auxiliar operacional de logística, com salário de R$ 2.215.

A maior remuneração informada é da VB Transportes, para o cargo de instrutor de aprendizagem de transporte, com salário de R$ 4.701. Para a função, é necessário ter ensino médio completo.

Além das vagas de emprego, o feirão terá atendimentos voltados à geração de renda e ao empreendedorismo. A programação inclui orientação da Casa do Empreendedor, apoio ao Microempreendedor Individual (MEI), serviços do Sebrae, informações do Banco do Povo e atendimento do Detran-SP. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) também participará com orientações para pessoas migrantes.

As vagas disponíveis abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade. A consulta pode ser feita no sistema do CPAT, pelo site cpat.campinas.sp.gov.br.

Para participar, os interessados devem comparecer com documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho física ou digital e carta de encaminhamento, no caso de quem já fez cadastro antecipado.

A Secretaria de Trabalho e Renda recomenda que os candidatos façam o cadastro prévio no sistema do CPAT, o que pode agilizar o atendimento e aumentar as chances de encaminhamento para entrevistas durante o evento.

Por causa do deslocamento das equipes para o feirão, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionarão nesta sexta-feira.

O feirão antecede o Festival do Rádio e da Televisão Paulista, que será realizado no sábado (30), também na região central, com a presença da carreta do Poupatempo e oferta de serviços à população.

SERVIÇO

10º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas
Data: sexta-feira, 29 de maio de 2026
Horário: das 9h às 16h
Local: Palácio da Cidade
Endereço: Praça Guilherme de Almeida, Centro – Campinas/SP

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