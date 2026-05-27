Campinas realiza nesta sexta-feira (29) a 10ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 1,4 mil vagas de trabalho e salários que chegam a R$ 4.701.

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O evento será das 9h às 16h, no Palácio da Cidade, na Praça Guilherme de Almeida, no Centro. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e faz parte da programação do Mês do Trabalhador.

Ao todo, 28 empresas participarão do feirão, com processos seletivos e entrevistas no próprio local. Antes de serem encaminhados aos recrutadores, os candidatos passarão por uma triagem feita pela equipe do CPAT, que vai direcionar os trabalhadores conforme o perfil profissional e as exigências de cada vaga.