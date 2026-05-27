A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (27), em decisão final, três projetos com impacto nas áreas de segurança pública, saúde básica e direitos reprodutivos.
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A pauta da 32ª Reunião Ordinária inclui a mudança na lei que trata da futura sede do Deinter 2 da Polícia Civil, a destinação de uma área para a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Jardim Chapadão e a ampliação do acesso ao DIU e a outros métodos anticoncepcionais pelo SUS.
Um dos textos em votação é o Projeto de Lei Complementar nº 36/2026, enviado pelo Executivo. A proposta altera a Lei Complementar nº 413/2023, que autorizou a doação de áreas públicas municipais ao Governo do Estado para a instalação da sede do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 2 em Campinas.
A principal alteração é a retirada do prazo de cinco anos que havia sido estabelecido para a conclusão da obra. Segundo a justificativa da Prefeitura, a mudança busca dar mais agilidade à transferência do imóvel ao Estado, etapa necessária para viabilizar a implantação da unidade.
O projeto mantém a obrigação de uso exclusivo da área para a sede do Deinter 2. Se a finalidade não for cumprida, o imóvel deverá retornar ao patrimônio do município, sem custo para a Prefeitura.
Na área da saúde, os vereadores também analisam em definitivo o Projeto de Lei Complementar nº 28/2026, que autoriza a desafetação de uma área remanescente da praça Parque 3, no Jardim Chapadão, para construção de uma nova UBS.
O terreno tem 5.634,10 metros quadrados e deverá ser destinado a um equipamento público comunitário da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o Executivo, a unidade ajudará a ampliar a capacidade de atendimento da atenção básica na região, conforme avaliação da área de Planejamento da Saúde e do Distrito de Saúde Norte.
A Prefeitura afirma que a futura UBS poderá melhorar o acompanhamento de tratamentos, ampliar ações preventivas e fortalecer a promoção da saúde para moradores do entorno.
Outro item da pauta é o Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria da vereadora Mariana Conti, que trata do acesso a métodos anticoncepcionais para mulheres em idade reprodutiva.
A proposta prevê a oferta do Dispositivo Intrauterino (DIU), conforme critérios de elegibilidade, em hospitais públicos e na rede conveniada ao SUS com serviço de obstetrícia. O texto também busca ampliar o acesso a informações sobre métodos contraceptivos e garantir suporte às mulheres durante o uso.
Segundo a justificativa da autora, a medida pretende reduzir casos de gravidez não planejada e ampliar as opções disponíveis na rede pública. O projeto prevê acompanhamento pelas equipes da atenção básica e especializada, incluindo orientação, esclarecimento de dúvidas, manejo de efeitos adversos e eventual troca do método.
“A medida aumenta as chances de sucesso do método escolhido e contribui para a saúde da mulher”, justificou a vereadora.
A Reunião Ordinária começa às 18h, no Plenário da Câmara Municipal de Campinas.