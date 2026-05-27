A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (27), em decisão final, três projetos com impacto nas áreas de segurança pública, saúde básica e direitos reprodutivos.

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A pauta da 32ª Reunião Ordinária inclui a mudança na lei que trata da futura sede do Deinter 2 da Polícia Civil, a destinação de uma área para a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Jardim Chapadão e a ampliação do acesso ao DIU e a outros métodos anticoncepcionais pelo SUS.

Um dos textos em votação é o Projeto de Lei Complementar nº 36/2026, enviado pelo Executivo. A proposta altera a Lei Complementar nº 413/2023, que autorizou a doação de áreas públicas municipais ao Governo do Estado para a instalação da sede do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 2 em Campinas.