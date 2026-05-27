Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por Influenza, vírus responsável pela gripe. A vítima é um homem de 68 anos, que tinha comorbidades e não havia tomado a vacina contra a gripe em 2026.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o óbito ocorreu em 14 de maio. Com a nova confirmação, o município chega a 114 casos e nove mortes por SRAG provocada por Influenza neste ano.

A vacinação continua sendo apontada pela Saúde como a principal medida para evitar agravamentos e mortes pela doença. Desde o início da campanha, em 28 de março, Campinas aplicou 214.691 doses da vacina contra a gripe no público prioritário.