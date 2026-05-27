Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por Influenza, vírus responsável pela gripe. A vítima é um homem de 68 anos, que tinha comorbidades e não havia tomado a vacina contra a gripe em 2026.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o óbito ocorreu em 14 de maio. Com a nova confirmação, o município chega a 114 casos e nove mortes por SRAG provocada por Influenza neste ano.
A vacinação continua sendo apontada pela Saúde como a principal medida para evitar agravamentos e mortes pela doença. Desde o início da campanha, em 28 de março, Campinas aplicou 214.691 doses da vacina contra a gripe no público prioritário.
Desse total, 132.550 doses foram destinadas aos grupos previstos no Calendário Nacional de Vacinação, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos.
Os números de 2025 reforçam o alerta. No ano passado, Campinas registrou 552 casos e 67 mortes por SRAG causada por Influenza. Entre as vítimas, 53 não haviam recebido a vacina contra a gripe.
Ainda em 2025, 14 moradores vacinados morreram pela doença. Segundo a Secretaria de Saúde, 12 estavam adequadamente imunizados, considerando que a vacina leva cerca de 15 dias para atingir a proteção ideal. Outros dois apresentaram sintomas antes desse prazo. Das 67 vítimas registradas no ano passado, 66 tinham doenças preexistentes e faziam parte de grupos de risco.
A Secretaria de Saúde reforça que a imunização é fundamental, principalmente para pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas, gestantes e moradores com comorbidades.