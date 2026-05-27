A 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Campinas deflagrou, na tarde de terça-feira (26), a Operação Morada, que resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas em Indaiatuba. As investigações apontam que o indiciado era um dos responsáveis pela distribuição de drogas na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em imóveis apontados pelas investigações como pontos de armazenamento e venda de entorpecentes. Segundo a polícia, parte das drogas foi localizada na Adega Atlético Corolla, onde os entorpecentes já estavam porcionados e prontos para comercialização.

O restante foi apreendido na residência do suspeito, incluindo porções a granel e fracionadas de maconha, cocaína e crack. Além dos entorpecentes, foram apreendidos: