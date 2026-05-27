27 de maio de 2026
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CERCO FECHADO

Suspeito de chefiar o abastecimento do tráfico de drogas é preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/2° Dise
Operação Morada, da Polícia Civil de Campinas, prendeu homem suspeito de distribuir drogas em Indaiatuba.
Operação Morada, da Polícia Civil de Campinas, prendeu homem suspeito de distribuir drogas em Indaiatuba.

A 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Campinas deflagrou, na tarde de terça-feira (26), a Operação Morada, que resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas em Indaiatuba. As investigações apontam que o indiciado era um dos responsáveis pela distribuição de drogas na região.

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Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em imóveis apontados pelas investigações como pontos de armazenamento e venda de entorpecentes. Segundo a polícia, parte das drogas foi localizada na Adega Atlético Corolla, onde os entorpecentes já estavam porcionados e prontos para comercialização.

O restante foi apreendido na residência do suspeito, incluindo porções a granel e fracionadas de maconha, cocaína e crack. Além dos entorpecentes, foram apreendidos:

  • apetrechos usados no tráfico;
  • dinheiro em espécie;
  • celular;
  • relógios, com procedência a ser investigada.

Uma motocicleta, supostamente usada na atividade criminosa, também foi apreendida e levada ao pátio de Cosmópolis. A operação segue em andamento para identificar outros envolvidos.

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