A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu um homem de 26 anos por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir de bicicleta.
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Segundo a corporação, a equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) realizava patrulhamento preventivo na região quando avistou dois homens em uma praça. Durante a fuga, o suspeito dispensou um pacote, que foi recuperado pelos agentes.
No interior da embalagem, foram encontradas 28 pedras de crack. O homem então relatou que teria sido obrigado por outros indivíduos a armazenar entorpecentes em sua residência e a abastecer pontos de venda de drogas.
Os guardas foram conduzidos pelo abordado até sua casa, onde ele indicou o esconderijo dos ilícitos. No local, as equipes encontraram:
- 108 porções de maconha
- 30 porções de haxixe
- 196 microtubos com cocaína
- 84 pedras de crack
- R$ 120 em dinheiro
- duas balanças de precisão
- um aparelho celular
Diante dos fatos, o homem foi levado à delegacia e permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material apreendido ficou à disposição da Justiça.