A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu um homem de 26 anos por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir de bicicleta.

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Segundo a corporação, a equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) realizava patrulhamento preventivo na região quando avistou dois homens em uma praça. Durante a fuga, o suspeito dispensou um pacote, que foi recuperado pelos agentes.

No interior da embalagem, foram encontradas 28 pedras de crack. O homem então relatou que teria sido obrigado por outros indivíduos a armazenar entorpecentes em sua residência e a abastecer pontos de venda de drogas.