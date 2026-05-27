27 de maio de 2026
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TRÁFICO

Traficante tenta fugir de bicicleta ao ser flagrado com drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O homem então relatou que teria sido obrigado por outros indivíduos a armazenar entorpecentes em sua residência e a abastecer pontos de venda de drogas.
O homem então relatou que teria sido obrigado por outros indivíduos a armazenar entorpecentes em sua residência e a abastecer pontos de venda de drogas.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu um homem de 26 anos por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir de bicicleta.

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Segundo a corporação, a equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) realizava patrulhamento preventivo na região quando avistou dois homens em uma praça. Durante a fuga, o suspeito dispensou um pacote, que foi recuperado pelos agentes.

No interior da embalagem, foram encontradas 28 pedras de crack. O homem então relatou que teria sido obrigado por outros indivíduos a armazenar entorpecentes em sua residência e a abastecer pontos de venda de drogas.

Os guardas foram conduzidos pelo abordado até sua casa, onde ele indicou o esconderijo dos ilícitos. No local, as equipes encontraram:

  • 108 porções de maconha
  • 30 porções de haxixe
  • 196 microtubos com cocaína
  • 84 pedras de crack
  • R$ 120 em dinheiro
  • duas balanças de precisão
  • um aparelho celular

Diante dos fatos, o homem foi levado à delegacia e permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material apreendido ficou à disposição da Justiça.

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