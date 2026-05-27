A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu dois homens suspeitos de furtar motocicletas na região do Distrito Industrial. A ação teve início após o COI (Centro de Operações e Inteligência) flagrar, por meio de câmeras de monitoramento urbano, uma motocicleta sem placa com dois ocupantes circulando pela área.

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A CRIM (Central de Referência em Inteligência e Monitoramento) já tinha informações de que a dupla utilizava um veículo com essas características para cometer os furtos na cidade. As equipes em patrulhamento foram acionadas e, com base nas características repassadas, os agentes localizaram os suspeitos na Rua Antônio Barnabé.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois homens descartaram ferramentas usadas para arrombar o miolo da ignição de motos. Durante a abordagem, eles confessaram que estavam em Indaiatuba com a intenção de furtar veículos.