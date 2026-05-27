A quarta-feira (27) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) será de sol com céu parcialmente nublado. Pela manhã, ainda há chance de chuva fraca, resquício do previsto para a noite de terça-feira. Já no período da tarde, não se descartam pancadas isoladas e até eventuais temporais.

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Os termômetros variam entre 17°C e 25°C. A partir da noite, uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão avança pelo litoral paulista, deixando os ventos moderados a fortes. Esse quadro traz ar mais frio, provocando queda acentuada das temperaturas na região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).