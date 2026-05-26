Uma pessoa foi presa em Indaiatuba, na região de Campinas, durante a Operação Respiro da Baleia, deflagrada nesta terça-feira (26) pela Polícia Civil de São Paulo e pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado.
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A ação mira uma organização suspeita de aplicar golpes contra empresas por meio da venda de créditos fictícios de ICMS. Segundo as autoridades, o esquema teria provocado prejuízo estimado em R$ 30 milhões.
Além da prisão em Indaiatuba, a operação cumpriu mandados em endereços da capital paulista, Grande São Paulo, região de Campinas e no Paraná. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 362 milhões em bens, além do sequestro de seis imóveis ligados aos investigados.
A investigação aponta que o grupo montou uma estrutura para convencer empresas a comprar créditos tributários inexistentes, apresentados como uma alternativa vantajosa para reduzir débitos de ICMS. A oferta era feita com deságio atrativo, o que ajudava a dar aparência de oportunidade fiscal ao golpe.
De acordo com a Polícia Civil e a Sefaz-SP, os suspeitos buscavam informações sobre possíveis vítimas e, depois, faziam a aproximação por meio de integrantes que se apresentavam como intermediários confiáveis. Após aderirem ao esquema, as empresas passavam a fazer pagamentos periódicos para uma pessoa jurídica usada para concentrar os valores desviados.
Na sequência, o dinheiro era distribuído entre diferentes contas e integrantes do grupo. Para os investigadores, essa pulverização tinha o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos e afastar o dinheiro da origem ilícita.
A apuração também identificou uma etapa usada para simular pagamentos e atrasar a percepção do prejuízo pelas vítimas. Esse mecanismo, chamado de “fluxo reverso” pelos investigadores, deu nome à operação.
A força-tarefa é formada pela 3ª DIG/DEIC, especializada em fraudes financeiras e econômicas, e pela Diretoria de Fiscalização da Receita Estadual. Equipes da Polícia Civil de Londrina, no Paraná, também participaram da ação. Ao todo, 53 agentes atuaram no cumprimento das ordens judiciais.
Os investigados podem responder por estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e crimes tributários. A continuidade das apurações poderá revelar novas vítimas e permitir a recuperação de valores para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.