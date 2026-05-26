Uma pessoa foi presa em Indaiatuba, na região de Campinas, durante a Operação Respiro da Baleia, deflagrada nesta terça-feira (26) pela Polícia Civil de São Paulo e pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado.

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A ação mira uma organização suspeita de aplicar golpes contra empresas por meio da venda de créditos fictícios de ICMS. Segundo as autoridades, o esquema teria provocado prejuízo estimado em R$ 30 milhões.

Além da prisão em Indaiatuba, a operação cumpriu mandados em endereços da capital paulista, Grande São Paulo, região de Campinas e no Paraná. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 362 milhões em bens, além do sequestro de seis imóveis ligados aos investigados.