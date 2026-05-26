O Ministério Público de São Paulo entrou com ação civil pública contra uma empresa de nutrição animal investigada pela morte de dezenas de cavalos e pelo adoecimento de centenas de animais em diferentes regiões do país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação foi ajuizada pela Promotoria de Justiça do Consumidor. O processo também inclui o proprietário da empresa entre os réus. Entre os pedidos feitos à Justiça estão o bloqueio de bens, a proibição de retomada das atividades antes do cumprimento de exigências do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), a realização de recall dos produtos contaminados, indenização aos consumidores prejudicados e o pagamento de R$ 10 milhões por danos morais coletivos.

De acordo com a investigação, a empresa teria usado resíduos de soja contaminados com alcaloides pirrolizidínicos na fabricação de rações destinadas a equinos, bovinos, suínos e aves. Laudos laboratoriais e necropsias apontaram a presença das substâncias em níveis até 2.600 vezes acima do limite considerado seguro para cavalos.