O Ministério Público de São Paulo entrou com ação civil pública contra uma empresa de nutrição animal investigada pela morte de dezenas de cavalos e pelo adoecimento de centenas de animais em diferentes regiões do país.
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A ação foi ajuizada pela Promotoria de Justiça do Consumidor. O processo também inclui o proprietário da empresa entre os réus. Entre os pedidos feitos à Justiça estão o bloqueio de bens, a proibição de retomada das atividades antes do cumprimento de exigências do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), a realização de recall dos produtos contaminados, indenização aos consumidores prejudicados e o pagamento de R$ 10 milhões por danos morais coletivos.
De acordo com a investigação, a empresa teria usado resíduos de soja contaminados com alcaloides pirrolizidínicos na fabricação de rações destinadas a equinos, bovinos, suínos e aves. Laudos laboratoriais e necropsias apontaram a presença das substâncias em níveis até 2.600 vezes acima do limite considerado seguro para cavalos.
Os dados reunidos pelo MAPA indicam 238 mortes confirmadas de equídeos em diferentes Estados. Em um haras de Indaiatuba, foram registradas 29 mortes e cerca de 120 animais adoecidos. Outro caso de grande impacto ocorreu em Atalaia, em Alagoas, onde 79 animais morreram após consumir ração produzida pela empresa.
Também houve relatos de mortes e adoecimentos em propriedades localizadas em cidades como Campinas, Itu, Porto Feliz, Volta Redonda e Jaboticatubas.
A ação sustenta ainda que o problema pode ter ultrapassado os danos aos animais. Segundo o processo, a mesma linha de produção era usada para fabricar ração bovina, sem mecanismos considerados eficazes para evitar contaminação cruzada.
Auditoras do MAPA apontaram risco de que os alcaloides tóxicos chegassem à cadeia alimentar humana por meio de leite, carne e fígado de animais alimentados com os produtos contaminados.
A Promotoria pede que a empresa seja responsabilizada pelos prejuízos causados aos consumidores e pelos riscos coletivos decorrentes da contaminação.