A Rua Maria Monteiro, no Cambuí, em Campinas, terá um trecho interditado nesta quarta-feira (27) para a realização de reparo na rede de esgoto.

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O bloqueio será feito pela Emdec, das 8h30 às 17h, na altura do número 1.764, entre as ruas Dr. Carlos Guimarães e dos Alecrins. O serviço será executado pela Sanasa.

Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar como desvio as ruas Dr. Carlos Guimarães, Dr. Sampaio Peixoto e dos Alecrins.