26 de maio de 2026
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TRÂNSITO

Rua Maria Monteiro terá bloqueio para obra da Sanasa

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Bloqueio será feito nesta quarta-feira para reparo da Sanasa em trecho da Rua Maria Monteiro.
Bloqueio será feito nesta quarta-feira para reparo da Sanasa em trecho da Rua Maria Monteiro.

Rua Maria Monteiro, no Cambuí, em Campinas, terá um trecho interditado nesta quarta-feira (27) para a realização de reparo na rede de esgoto.

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O bloqueio será feito pela Emdec, das 8h30 às 17h, na altura do número 1.764, entre as ruas Dr. Carlos Guimarães e dos Alecrins. O serviço será executado pela Sanasa.

Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar como desvio as ruas Dr. Carlos Guimarães, Dr. Sampaio Peixoto e dos Alecrins.

Segundo a Emdec, o fechamento da via não altera o itinerário das linhas de ônibus municipais. Agentes da Mobilidade Urbana farão o bloqueio e acompanharão o trânsito na região.

A programação poderá ser alterada em caso de chuva ou outras condições climáticas desfavoráveis.

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