A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Insider, em Campinas e outras três cidades paulistas, para investigar um esquema de fraudes bancárias contra correntistas da Caixa Econômica Federal.
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Segundo a PF, o grupo é suspeito de movimentar de forma indevida contas de aproximadamente 30 clientes do banco, causando prejuízo superior a R$ 2 milhões.
As investigações começaram em dezembro de 2025, depois que a própria Caixa comunicou à Polícia Federal a identificação de emissão de cartões e transações suspeitas em contas de clientes.
De acordo com a apuração, os investigados cancelavam os cartões dos titulares das contas e, em seguida, solicitavam segundas vias sem o conhecimento das vítimas. Com o auxílio de uma ex-colaboradora terceirizada da instituição financeira, os cartões eram desbloqueados e usados para realizar movimentações fraudulentas.
Na operação desta terça, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. As ações ocorrem em Campinas, São Paulo, Franco da Rocha e Santo André.
O material apreendido deverá ser analisado pela Polícia Federal para identificar a participação de cada investigado, a extensão do esquema e eventual envolvimento de outras pessoas nas fraudes.