A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Insider, em Campinas e outras três cidades paulistas, para investigar um esquema de fraudes bancárias contra correntistas da Caixa Econômica Federal.

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Segundo a PF, o grupo é suspeito de movimentar de forma indevida contas de aproximadamente 30 clientes do banco, causando prejuízo superior a R$ 2 milhões.

As investigações começaram em dezembro de 2025, depois que a própria Caixa comunicou à Polícia Federal a identificação de emissão de cartões e transações suspeitas em contas de clientes.