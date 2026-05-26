O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, com apoio do 1º BAEP de Campinas, deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Crédito Fantasma, contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes digitais em idosos, aposentados e beneficiários do INSS.
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A ação foi realizada pela 10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, em conjunto com a Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos (UICC/CI-MPMS). Os mandados foram cumpridos em Campinas, São Paulo e Guarulhos.
Segundo o MPMS, o grupo é investigado por estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A apuração aponta que os suspeitos se passavam por funcionários de bancos e financeiras para convencer as vítimas a fazer transferências via Pix.
Os investigados também teriam usado dados bancários obtidos ilegalmente e documentos falsificados para dar aparência de legitimidade aos contatos. Depois que o dinheiro era transferido, os valores eram espalhados por dezenas de contas, numa tentativa de dificultar o rastreamento.
De acordo com o Ministério Público, um dos alvos da operação movimentou mais de R$ 2,3 milhões durante o período investigado.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão domiciliar. Durante as diligências, foram apreendidos celulares, computadores e documentos que devem ser analisados pelos investigadores.
A operação é resultado da análise de dados telemáticos e bancários feita pela Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos. O trabalho identificou dezenas de vítimas, principalmente beneficiários do INSS.
O MPMS orienta a população a desconfiar de contatos não solicitados feitos por supostos funcionários de bancos ou financeiras, especialmente quando houver pedido de transferência, estorno ou depósito em contas de terceiros. Instituições financeiras legítimas não pedem transferências para terceiros como condição para cancelar ou regularizar contratos.