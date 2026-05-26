O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, com apoio do 1º BAEP de Campinas, deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Crédito Fantasma, contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes digitais em idosos, aposentados e beneficiários do INSS.

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A ação foi realizada pela 10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, em conjunto com a Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos (UICC/CI-MPMS). Os mandados foram cumpridos em Campinas, São Paulo e Guarulhos.

Segundo o MPMS, o grupo é investigado por estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A apuração aponta que os suspeitos se passavam por funcionários de bancos e financeiras para convencer as vítimas a fazer transferências via Pix.