Uma maritaca que apresenta má-formação congênita nas patas foi resgatada pela equipe do Gapa (Grupo de Apoio e Proteção Animal), da Guarda Civil Municipal de Vinhedo, no último sábado (23). O animal foi encontrado dentro da piscina de uma chácara, com dificuldades de locomoção devido às patas atrofiadas desde o nascimento.

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De acordo com a corporação, os moradores do local acionaram a equipe após perceberem que a ave não conseguia sair da água sozinha. Os agentes realizaram o resgate de forma segura e identificaram que a maritaca precisava de atendimento veterinário especializado.

Após os primeiros cuidados, a ave foi encaminhada à Mata Ciliar, instituição de referência em reabilitação de animais silvestres. O local ficará responsável pelo acompanhamento veterinário da maritaca.