Um motorista de 73 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal por dirigir embriagado no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. A prisão em flagrante ocorreu após o homem colidir com um veículo estacionado e fugir do local.

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Os moradores acionaram o COI (Centro de Operações e Inteligência), informando que o condutor de um Monza havia batido contra uma Fiat Strada estacionada na Rua João Martini e fugido em seguida. Testemunhas passaram a acompanhar o carro e repassaram a localização em tempo real aos operadores do COI, que orientaram as equipes em patrulhamento.

Os agentes conseguiram localizar o veículo e o motorista na Rua Valter Gut, também no Jardim Morada do Sol. Durante a abordagem, os guardas constataram sinais evidentes de embriaguez. O motorista aceitou fazer o teste do etilômetro, e a embriaguez foi confirmada. O idoso foi detido e levado à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.