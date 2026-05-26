Uma festa de aniversário no Balneário Riviera, região da Praia Azul, em Americana, foi invadida por quatro homens armados, na noite do último domingo (24). Os criminosos roubaram pertences dos convidados e, durante a fuga, efetuaram um disparo de arma de fogo para o alto.

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O crime ocorreu por volta das 20h, em uma chácara localizada na Rua José Nacarato. Uma jovem de 26 anos, que participava da comemoração, contou à Polícia Civil que percebeu uma correria generalizada quando os suspeitos chegaram.

Os quatro homens, todos encapuzados, estavam em um Toyota Corolla prata com placas adulteradas. Um deles, armado, mandou que ela se deitasse no chão e levou um iPhone 15, uma bolsa e a chave do seu carro, um Hyundai HB20X branco. Apesar da ação, o veículo dela não foi levado.