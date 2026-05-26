A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Joaquim Guilherme da Costa, no Parque Ortolândia, em Hortolândia. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 60 anos, relatou aos policiais que seu companheiro, de 28 anos, teria feito uso de drogas e se tornado agressivo.

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Ele a ameaçou com uma faca e desferiu um soco no rosto dela. Ao chegar ao local, a equipe policial precisou conter o suspeito, que resistiu à abordagem. Os agentes informaram que foi necessário o uso moderado da força para imobilizá-lo.

Diante dos fatos, o agressor recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica. Ele e a vítima foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.