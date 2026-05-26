Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (25) por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Maria Rosa, em Campinas, por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia). Ele já possuía antecedentes criminais por homicídio e receptação.

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De acordo com a ocorrência, uma equipe realizava patrulhamento tático pela região do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior quando o suspeito percebeu a aproximação da viatura, correu e entrou em uma residência próxima.

Os policiais acompanharam o homem e realizaram a abordagem. Questionado sobre o motivo da fuga, ele confessou que estava portando um revólver naquele momento e que havia escondido a arma embaixo do colchão de um dos quartos da casa.