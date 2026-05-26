26 de maio de 2026
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ARMADO

Homem com passagem por homicídio é preso com arma ilegal

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Baep
Homem com antecedentes por homicídio e receptação foi preso pelo Baep com revólver calibre 38 no bairro Maria Rosa.
Homem com antecedentes por homicídio e receptação foi preso pelo Baep com revólver calibre 38 no bairro Maria Rosa.

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (25) por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Maria Rosa, em Campinas, por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia). Ele já possuía antecedentes criminais por homicídio e receptação.

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De acordo com a ocorrência, uma equipe realizava patrulhamento tático pela região do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior quando o suspeito percebeu a aproximação da viatura, correu e entrou em uma residência próxima.

Os policiais acompanharam o homem e realizaram a abordagem. Questionado sobre o motivo da fuga, ele confessou que estava portando um revólver naquele momento e que havia escondido a arma embaixo do colchão de um dos quartos da casa.

No local indicado, os agentes encontraram um revólver calibre 38, com numeração suprimida, além de quatro munições. O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional.

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