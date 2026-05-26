A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de agressão, furto e ameaça contra a própria companheira, no bairro Vila São Carlos, em Mogi Guaçu. Ao chegar ao local, os policiais flagraram o suspeito tentando fugir com sacolas plásticas acopladas a uma motocicleta, supostamente contendo pertences da vítima.

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A mulher relatou aos agentes que vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas há meses. Na data do ocorrido, ela teria sido agredida com tapas e chutes. A vítima também informou que o companheiro subtraiu seu cartão bancário e realizou compras que somam cerca de R$ 300, além de ameaçá-la de morte após ela comunicar que chamaria a polícia.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de violência doméstica, furto e ameaça.