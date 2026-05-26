A terça-feira (26) será de atenção na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e temporais a partir da tarde, especialmente entre o fim da tarde e o início da noite.

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Segundo os meteorologistas, as tempestades podem ser mais severas do que as registradas na segunda-feira (25). Há alto risco de raios frequentes, chuva intensa em curto intervalo, vendavais e granizo. A temperatura fica entre 17°C e 27°C.

Em caso de temporal, a orientação é buscar abrigo imediatamente e evitar qualquer exposição ao ar livre. O som de trovoadas serve como um alarme natural: se for ouvido, significa que há tempestade nas proximidades e os cuidados devem ser redobrados.